Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 18 maggio: Giovanna rivede Alessandro

Riparte la settimana di Uomini e Donne, riprendono anche gli intrighi amorosi. Come quello che vede coinvolti Giovanna Abate e Alessandro Graziani, che come svelano le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 18 maggio si ritroveranno per parlare della situazione che li vede coinvolti. Nelle ultime puntate, infatti, Alessandro ha deciso di lasciare lo studio. Ora tornerà a corteggiare Giovanna?

Risposta complicata, perché come vedremo il corteggiatore chiederà ancora tempo per pensare dopo aver maturato l’idea di abbandonare la trasmissione in seguito al comportamento di Giovanna, che secondo il ragazzo ha e aveva occhi solo per Sammy, che al momento non la ricambia. Dopo essere tornato in studio per ricevere gli apprezzamenti di alcune dame, Alessandro riceverà la visita di Giovanna, che gli chiederà di tornare per lei.

“Forse è il destino”

La tronista romana andrà infatti nel camerino di Allessando per chiedergli di raggiungerla fuori. Lì i due avranno un confronto: “Quando te ne sei andato l’altra volta mi sono chiesta ‘ma è giusto riandare e chiedergli di rimanere?’ – ha ribadito Giovanna – Ma non glielo so motivare col cuore, e non sono venuta. Vederti in studio però mi fa stare male e sono venuta”.

La risposta di Alessandro non si è fatta attendere: “Però scusami un attimo. Se io oggi non c’ero… Io da fuori cosa devo pensare con quello che ho fatto. Non ho ricevuto niente rispetto a quello che ha avuto Sammy da parte tua. In questi giorni non ho voluto pensare a te, ho voluto tutelarmi. Devo capire il rischio a cui vado incontro prima di tornare”.

“Devo essere sinceri: se oggi non fossi venuto in studio non ti avrei cercato – ha risposto Giovanna Che cos’è? Un qualcosa che non controlli. Poi ho pensato: ‘è stato il destino?’ Forse sono attratta da chi non mi vuole e non mi godo chi mi vuole”.