Turismo, la denuncia di AssoMalta: “Lo scontro fra Ryanair e Comune di Napoli, danneggerà i collegamenti tra Malta e la Campania”

Motivo questo, per cui l’Associazione del Commercio Italo-Maltese, ha pubblicamente espresso la sua profonda preoccupazione, si legge in un comunicato, “per l’escalation della tensione tra Ryanair ed il Comune di Napoli in merito all’aumento delle tasse aeroportuali”.

Come ha tenuto a rimarcare ha dichiarato il presidente di ASSOMALTA, Avv. Stefano Colombetti, “Siamo preoccupati per l’impatto negativo che questo scontro avrà sui collegamenti aerei e il turismo tra Malta e la Campania. Negli ultimi due anni – aggiunge – abbiamo assistito a una crescita significativa del numero di passeggeri e degli scambi commerciali tra le due regioni. L’aumento delle tasse aeroportuali da parte del Comune di Napoli, unito alla minaccia di Ryanair di tagliare i voli, rischia di vanificare questo progresso e di danneggiare gravemente le nostre economie.”

A tal proposito, si legge ancora nella nota stampa, AssoMalta sottolinea che i collegamenti aerei tra Malta e Napoli sono di vitale importanza per:

Il turismo :migliaia di turisti viaggiano ogni anno tra le due regioni per godere delle loro bellezze naturali, artistiche e culturali.

Il business:le relazioni commerciali tra Malta e la Campania sono in forte crescita, con un numero sempre maggiore di aziende che operano sui due territori.

Gli studenti:Sia la Campania che Malta attirano ogni anno un gran numero di studenti da entrambi i paesi.

Dunque, inevitabilmente, fa notare ancora l’associazione, “L’aumento delle tasse aeroportuali renderà i voli da e per Napoli meno competitivi, con un impatto negativo sul numero di passeggeri e di conseguenza sulle economie di Malta e della Campania”.

Insomma, AssoMalta esorta le parti coinvolte a trovare una soluzione rapida e costruttiva che tenga conto delle esigenze di tutti gli stakeholder e, come argomenta Sergio Passariello, Segretario Generale di AssoMalta, “Un dialogo aperto e costruttivo è l’unico modo per evitare che questo scontro abbia conseguenze negative per i cittadini, le imprese e le economie di Malta e della Campania“.

La nota poi conclude con un messaggio ‘rassicurante’, nel quale si afferma che “AssoMalta è disponibile a lavorare con tutte le parti interessate per trovare una soluzione a questa controversia che sia nell’interesse di tutti”.

