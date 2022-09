Ucraina, 007 Gb: “Presto annuncio Putin su adesione territori referendum”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin terrà ”un discorso storico” il 30 settembre alle Camere. Lo scrivono i media russi, mentre secondo l’intelligence britannica Putin potrebbe annunciare formalmente proprio venerdì l’annessione dei territori ucraini dove si sono svolti quelli che Kiev e la comunità internazionale hanno bollato come ”referendum farsa”. Nell’ultimo rapporto dell’intelligence di Londra si legge infatti che ”c’è una realistica possibilità che Putin userà il discorso per annunciare formalmente l’annessione alla Federazione russa delle regioni occupate in Ucraina. I referendum sono in corso e si concluderanno oggi”.