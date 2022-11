Ucraina, attacchi Russia danneggiano ospedale Zaporizhzhia

(Adnkronos) – Gli attacchi della Russia hanno danneggiato un ospedale a Zaporizhzhia durante la notte. Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Starukh, precisando che “il nemico ha nuovamente attaccato i sobborghi di Zaporizhia. Questa volta i razzi hanno colpito vicino all’ospedale. Fortunatamente le persone non sono rimaste ferite, lo stesso non si può dire dell’edificio. Decine di finestre rotte”.

Gli attacchi arrivano nello stesso momento in cui l’ultimo attacco della Russia ha spento tutte le centrali nucleari ucraine, una delle quali si trova a Zaporizhzhia – per la prima volta in 40 anni.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato al Financial Times che i raid di questa settimana hanno creato una situazione che non si vedeva da 80 o 90 anni: “Un paese nel continente europeo dove non c’è più luce”.

Intanto il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha chiesto ai residenti in grado di farlo di lasciare provvisoriamente la città a causa dei blackout di energia elettrica, riscaldamento e acqua. “Se avete una casa fuori città o amici o conoscenti con case con stufe, riscaldate e rifornimento autonomo di acqua, non è una cattiva idea quella di trasferirvi lì per un poco”, ha affermato. Le autorità locali non stanno considerando l’idea di evacuare i residenti dalla città, ma solo di trasferire parte dei residenti negli orfanotrofi e nelle case di riposo fuori città.

Gb: “Perdite significative di soldati russi nel Luhansk e nel Donetsk”

“I riservisti russi mobilitati probabilmente hanno subito perdite particolarmente pesanti dopo aver dovuto scavare trincee sotto il fuoco dell’artiglieria intorno alla città di Svatove, nell’oblast di Luhansk. Nella regione di Donetsk, i riservisti sono morti in gran numero durante gli assalti frontali contro linee di difesa ucraine ben attrezzate intorno a Bakhmut”. Lo afferma il rapporto pubblicato su Twitter dal ministero della Difesa britannico.

L’agenzia di intelligence ha aggiunto che due mesi dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una “mobilitazione parziale”, la situazione con i mobilitati “è spesso caratterizzata da confusione sui motivi della coscrizione, l’addestramento ed equipaggiamento personale sono inadeguati, e le missioni di combattimento sono estenuanti”.

“La maggior parte dei riservisti mobilitati ha già prestato servizio in precedenza, e numerosi esempi indicano che, molto probabilmente, non c’è stata un’adeguata revisione dello stato medico dei riservisti, molti dei quali sono costretti a prestare servizio con gravi malattie croniche”, scrive l’intelligence sottolineando che il Cremlino è “probabilmente preoccupato” per il fatto che sempre più famiglie dei riservisti siano disposte a rischiare l’arresto protestando contro le condizioni in cui prestano servizio i loro parenti.