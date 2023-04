Ucraina, battaglia violenta a Bakhmut. Kiev: “Attacchi senza successo”

(Adnkronos) – Continua la battaglia tra russi e ucraini per il controllo di Bakhmut. Secondo quanto riferisce Kiev, la Russia ha lanciato quelli che l’esercito ucraino ha definito “attacchi senza successo” contro i sobborghi della città assediata, mentre all’interno si registrano pesanti combattimenti strada per strada, e anche casa per casa. “A Bakhmut sono in corso pesanti combattimenti”, ha riferito lo stato maggiore dell’esercito ucraino. “Il nemico ha lanciato attacchi senza successo nelle vicinanze di Khromove e Ivanivs’ke”, sobborghi intorno alla periferia.

Queste ultime azioni suggerirebbero un tentativo da parte di Mosca di accerchiare i soldati ucraini all’interno di Bakhmut. Nonostante le affermazioni che le forze russe stiano avanzando, i filmati geolocalizzati dalla CNN mostrano combattenti ucraini che mantengono posizioni nel centro della città. “Nonostante le pesanti perdite, la Federazione Russa non rinuncia ai piani per occupare il nostro territorio”, ha detto lo Stato Maggiore. “L’avversario continua a concentrare i suoi sforzi principali sulle azioni offensive a Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Mar’yinka”. L’Ucraina afferma anche di aver respinto 60 attacchi russi a Bakhmut e Mary’inka nelle ultime 24 ore.

Lo stato maggiore delle forze armate di Kiev riferisce anche di cinque attacchi delle truppe ucraine contro aree di concentrazione russe e sistemi missilistici antiaerei. Colpiti un centro di comando e controllo russo, sistemi missilistici antiaerei, una concentrazione di truppe e attrezzature russe e un deposito di munizioni.

Mentre ieri l’Ucraina celebrava la Pasqua ortodossa, le forze russe hanno lanciato oltre 50 missili e bombe aeree, uccidendo e ferendo civili. Le regioni di Zaporizhzhia e Mykolaiv sono state colpite con 25 missili terra-aria S-300, secondo lo stato maggiore ucraino. Le forze russe hanno colpito Snihurivka nell’oblast di Mykolaiv con 10 missili uccidendo due adolescenti.