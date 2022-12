Ucraina, Calenda va a Leopoli e Kiev

(Adnkronos) – Il leader del Terzo Polo e segretario di Azione, Carlo Calenda sarà in Ucraina da domani a giovedì prossimo. Cinque giorni tra Leopoli e Kiev per incontrare rappresentanti del governo di Kiev, delle istituzioni locali, del mondo accademico ucraino e delle associazioni di volontariato. Lunedì 12 dicembre, alle 11, Calenda vedrà il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi. Successivamente, sempre in città, visiterà il centro di riabilitazione ‘Unbroken’ e una struttura di volontariato per i rifugiati. Nel corso della giornata Calenda incontrerà il Direttore dell’Istituto di cultura Italiano a Kiev, Edoardo Crisafulli, e il direttore dell’Ice, Toni Corradini.

Nella giornata di martedì 13 è previsto l’incontro con il Rettore della Ukrainian Catholic University. Seguirà un intervento pubblico e la visita al Campus universitario. Nella giornata di mercoledì 14 dicembre, a Kiev, l’incontro con la direttrice dell’Istituto Nazionale di Ricerca e Restauro, Svetlana Strelnykova. Seguirà l’incontro con Natalya Boyko, consigliere del primo ministro ucraino per le questioni energetiche e Taras Andreyovich, vice Ministro dell’Economia.

Durante la sua permanenza a Kiev Calenda incontrerà l’ambasciatore d’Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo. “Ho accolto l’invito del sindaco di Leopoli che era intervenuto alla nostra manifestazione – ha detto Calenda -, poi, sarò a Kiev. Credo sia importante portare di persona la nostra solidarietà in un momento così difficile per gli ucraini”.