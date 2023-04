Ucraina, Russia bombarda Kherson: ultime news

(Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, l’esercito russo ha bombardato la regione di Kherson 46 volte, sparando 185 proiettili di artiglieria pesante, per mezzo di UAV e aerei. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin, aggiungendo che a causa dei bombardamenti una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. “Il nemico ha bombardato cinque volte la città di Kherson – ha affermato – L’esercito russo ha preso di mira i quartieri residenziali della regione e le aree industriali “.

Sarebbe intanto stato Vladimir Putin ad approvare ‘personalmente’ l’arresto del giornalista del Washington Post Evan Gershkovich, accusato da Mosca di spionaggio. Lo scrive la Pravda Ucraina, sottolineando che l’approvazione del presidente russo riflette la crescente influenza degli estremisti del Cremlino che vogliono un confronto sempre più acceso con gli Stati Uniti.

La detenzione di Gershkovich ha suscitato la rabbiosa condanna degli Stati Uniti e dei suoi alleati e ha segnato un’altra flessione nelle relazioni USA-Russia, che sono peggiorate dall’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. La presidente del Center for the Analysis of European Politics di Washington, Alina Polyakova, ha osservato: “Questo dovrebbe essere un vero e proprio segnale allarmante non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l’intero Occidente. È un segnale che Putin non ha alcuna intenzione di tornare a rapporti stabili e affidabili”.