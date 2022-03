Ucraina-Russia, Zelensky ai cittadini: “Bombardamenti non per sempre”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “purtroppo non possiamo ammirare il cielo azzurro sulle nostre città, ma credo che tutti questi bombardamenti siano solo temporanei, non siano per sempre”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram in cui si rivolge ai “cari ucraini” a cui promette che per la fine dei bombardamenti “stiamo lavorando e combattendo”.

“L’Ucraina per noi non è solo un territorio come lo è per gli occupanti che non capiscono nulla. Per loro questo è solo un obiettivo. L’Ucraina per noi rappresenta un milione di momenti felici, di simboli, di luoghi di ricordo”. “L’Ucraina per noi è la nostra vita per questo milioni di persone oggi difendono il nostro Stato. Per questo oggi noi siamo tutti militari volontari che difendono l’Ucraina, i nostri figli, il nostro futuro”.

“È proprio la nostra capacità di unirci nei momenti difficili, combattere insieme: questo è tipico di noi ucraini, possiamo non notarci l’un l’altro nella vita quotidiana, ma nel momento di minaccia al nostro spirito, al nostro modo di vivere, alla nostra Ucraina non esitiamo neanche un secondo a unirci e combattere”, osserva. “Gli ucraini – prosegue – non hanno bisogno di essere motivati per aiutare. Lo abbiamo visto da come il popolo ha sostenuto le forze armate con i volontari”.

“Sono 19 giorni che resistiamo. Le forze armate ucraine sono molto forti e coraggiose. Stiamo dando una forte risposta al nemico che non sa più dove trovare sostegno. E questo nonostante l’esercito russo si preparasse a questa guerra da decine di anni e aumentasse la sua potenza militare con lo scopo di dominare i vicini e distruggere l’Ucraina e l’Europa che noi conosciamo ed apprezziamo”.



“L’adesione in gran numero delle persone alla difesa territoriale sono un altro segno del fatto che noi vinceremo” conclude.