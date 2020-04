Umberto Forcella, morto il dirigente Rai per coronavirus: l’annuncio di Tiberio Timperi

Voce sommossa, occhi lucidi e pensieri che girano. Così Tiberio Timperi ha voluto annunciare la scomparsa di Umberto Forcella, dirigente Rai venuto a mancare pochi giorni fa. Il conduttore lo ha salutato nel corso della puntata di Uno Mattina, con un addio sincero e commosso.

Queste le sue parole: “Siamo in chiusura, oggi non so se mi avete visto un po’ strano… ho perso un amico che ha lavorato in questa azienda e ha contribuito a fare grande questa azienda: Umberto Forcella”.

Ha aggiunto Tiberio Timperi: “Un dirigente, ma per me un amico, morto di coronavirus, nel giro di 4 giorni se n’è andato. Siccome la Rai è una grande famiglia e il nostro programma si chiama ‘in famiglia’ un abbraccio affettuoso ai figli e alla moglie. Grazie Umberto è stato bello averti conosciuto. A maggior ragione, rimaniamo a casa“, ha concluso l’attore.