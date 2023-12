Unione Europea, accordo storico su migrazione e asilo

L’accordo sul Patto su migrazione e asilo è stato salutato come un risultato storico per l’Unione Europea. Si concentra sull’obiettivo di migliorare le protezioni alle frontiere esterne, promuovere una maggiore solidarietà tra gli Stati membri, offrire maggiori garanzie per i vulnerabili e i richiedenti asilo, prendere decisioni condivise sugli arrivi e sulla permanenza nell’UE, nonché stabilire una più equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri. Questo accordo è progettato per creare un quadro più coeso e responsabile nella gestione delle questioni migratorie, affrontando le sfide immediate e promuovendo un approccio a lungo termine basato sulla solidarietà e sulla cooperazione tra gli Stati membri.

L’intesa si focalizza su cinque principi chiave:

1. L’UE mira a rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne per gestire in modo più efficace gli arrivi e prevenire il traffico illegale.

2. L’accordo cerca di promuovere una maggiore solidarietà tra gli Stati membri dell’UE nella gestione dei flussi migratori, con particolare attenzione alla distribuzione equa delle responsabilità.

3. Il Patto si propone di migliorare le garanzie per i vulnerabili e i richiedenti asilo, offrendo maggiore protezione a coloro che fuggono da conflitti o persecuzioni.

4. L’accordo mira a garantire che le decisioni su chi può entrare nell’UE e chi può rimanervi siano prese a livello europeo, riducendo l’implicazione dei trafficanti.

5. Si cerca di stabilire una condivisione più equa delle responsabilità tra gli Stati membri per evitare situazioni in cui alcuni paesi sono sovraccaricati da un afflusso massiccio di migranti.