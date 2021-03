Uomini e Donne 1 marzo: anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Uomini e Donne 1 marzo: anticipazioni di oggi del Trono over e...

Come inizierà la settimana di Uomini e Donne? È la domanda che ogni lunedì accompagna i fan del dating show di Canale 5. Come sempre, però, rispondere non è facile, visto che le anticipazioni che arrivano sono frammentarie. Nonostante questo è possibile provare a ipotizzare quello che succederà oggi, lunedì 1 marzo, nello studio di Uomini e Donne.

La trasmissione, come spesso accade a inizio settimana, dovrebbe aprirsi con gemma Galgani, al centro dello studio da dove avrà il solito battibecco con Tina Cipollari. Ma non sarà il solo litigio, perché nella puntata di oggi, infatti, dovrebbe andare in onda un acceso diverbio tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Tutto nasce dall’arrivo in studio di una donna che vuole conoscere Armando. Al suo rifiuto gran parte dello studio gli si rivolterà contro, compreso, appunto, Riccardo. Io toni si caldano tanto che Maria è costretta a intervenire per placare gli animi bollenti.

Spazio dovrebbe essere poi dato al Trono Classico. I protagonisti, infatti, un passo alla volta stanno iniziando a farsi conoscere al grande pubblico e ai rispettivi corteggiatori. Giacomo però non sembra essere stato colpito particolarmente da Veronica, una delle prime ragazze con cui è uscito. Al contrario ha ammesso di non essere indifferente a Roberta, protagonista del Trono over.