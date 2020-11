Uomini e Donne 11 novembre, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Uomini e Donne 11 novembre, le anticipazioni di oggi del Trono Over...

Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 11 novembre, la trasmissione condotta da Maria De Filippi dovrebbe, come ormai accade spesso, dare lo stesso spazio a Trono Over e Trono Classico. Dopo la litigata tra Roberta e Michele, dovrebbe trovare la sua conclusione nell’inizio della puntata odierna, sarà il turno di Davide.

Il tronista del Trono Classico sta conoscendo tre ragazze diverse, con tutte sembra trovarsi bene. Tanto che prima che Maria imponesse il divieto di contatti fisici ravvicinati per via del Covid c’è scappato il bacio con tutte e tre. Questo però non è andato giù alle ragazze, che reclamano più attenzioni e si ingelosiscono quando lo sguardo di Davide si posa su altri lidi.

Secondo quanto riporta il Vicolo delle News, inoltre, oggi dovrebbe andare in scena il confronto tra Nicola Vivarelli e veronica. Il giovane cavaliere di 26 anni annuncerà prima di dover lasciare la trasmissione per un po’ per motivi di lavoro, poi ammatterà di aver passato dei momenti felici – e molto intimi – con la dama. Con cui però deciderà di interrompere la conoscenza.