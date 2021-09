Uomini e Donne 16 settembre, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Si avvicina la fine della prima settimana di Uomini e Donne dopo il ritorno in onda. La domanda si ripete: cosa succede oggi nel programma di Maria de Filippi? La puntata odierna, di giovedì 16 settembre, avrà come protagonisti i corteggiatori, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto. Oggi dovremmo infatti vedere le prime esterne del Trono classico.

Dopo le prime puntate dedicate ai protagonisti del Trono over e soprattutto alla presentazione dei nuovi tronisti Andrea Nicole, Roberta, Matteo e Joele, oggi lo show sarà dedicato ai corteggiatori. Ieri Andrea Nicole, Roberta hanno commentato l’aspetto fisico dei corteggiatori, oggi vedremo le prime esterne.

Secondo le prime anticipazioni Joele avrebbe avuto delle difficoltà nel corso della prima esterna per via della timidezza. Ostacolo normale per chi non è abituato alle telecamere. Come la scorsa stagione anche in questa sono state abbattute le barriere tra trono over e trono classico, quindi nel corso della stessa puntata i protagonisti dei due troni potranno interagire tra loro.

Dopo le sterne ci sarà modo quindi per approfondire le situazione dei protagonisti del Trono over. Al centro dell’attenzione, come accade spesso, dovrebbe esserci Gemma Galgani, che come ogni anno assicura di essere alla ricerca del vero amore. Ci riuscirà? Difficile dirlo, ma la dama del Trono over non si arrende tanto facilmente.