Uomini e Donne 18 novembre: le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Uomini e Donne continua a regalare sorprese e colpi di scena, anche nella puntata di oggi mercoledì 18 novembre. La nota trasmissione di Maria de Filippi, infatti, come al solito racconterà le storie dei protagonisti del dating show, tutti in cerca dell’amore. Il percorso però non sarà affatto facile: tra inciampi e cadute rovinose conoscenze e frequentazioni si disfano in un batter d’occhio.

Secondo le anticipazioni riportare dal Vicolo delle News, nella puntata di oggi 18 novembre, Uomini e Donne dovrebbe mixare, come ormai accade sempre, Trono over e Trono Classico. L’appuntamento odierno dovrebbe iniziare con Gemma Galgani sotto i riflettori. La dama torinese tornerà protagonista dopo giorni d’assenza.

Gemma, tra Biagio e Maurizio

Gemma Galgani da settimane sta conoscendo il cavaliere Biagio, che nell’ultima puntata che li riguardava ha promesso che entro poco tempo avrebbe scelto quale dama conoscere in maniera esclusiva. Proposito naufragato perché l’uomo si dice ancora confuso. Intanto Gemma esce con il nuovo cavaliere Maurizio.

Spazio poi al Trono Classico. Il tronista Gianluca, infatti, attraverso la redazione inviterà Gabriella a tornare in studio. La corteggiatrice aveva deciso infatti di lasciare lo studio. Una decisione che sembra aver portato avanti, perché la giovane non farà il suo nuovo ingresso nel programma.