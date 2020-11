Uomini e Donne 3 novembre, anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Continua la settimana di Uomini e Donne e anche oggi la trasmissione di Maria De Filippi metterà in scena colpi di scena e nuovi avvicinamenti. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi 3 novembre riportate dal Vicolo Delle news, la protagonista dovrebbe essere Gemma Galgani, la dama del Trono over che ha intrapreso la conoscenza di Biagio.

Tra i due non è tutto rosa e fiori. Il cavaliere, infatti, è ancora indeciso a chi prestare attenzione esclusiva. In poche parole dovrà scegliere con chi uscire in maniera continuativa e senza l’interferenza di altre donne. La scelta ricadrà tra Gemma e Sabina. La Galgani avrà però da ridire sul comportamento di Biagio, e si scontrerà anche con Tina, come spesso accade.

Sophie e Nino, bacio in esterna

Per quanto riguarda il Trono Classico ieri abbiamo visto Sophie in grossa difficoltà. La giovanissima tronista si è infatti sciolta in pianto annunciando a Maria che probabilmente è colpa sua se non riesce a trovare un ragazzo che le piaccia.

Inizialmente Nino, colpito negativamente da queste parole, chiede se sia il caso quindi di lasciare lo studio. Dopo che Maria lo ha invitato a riflettere il corteggiatore la invita a ballare. Nell’esterna tra i due che dovrebbe andare in onda oggi Sophie e Nino si scambieranno un bacio, minimizzato però al ritorno in studio.