Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 20 aprile: Trono Over o Trono Classico?

Domani, lunedì 20 aprile, torna su Canale 5 Uomini e Donne, sempre al consueto orario delle 14 e 45. Un ritorno gradito che milioni di telespettatori orfani della trasmissione di Maria De Filippi stavano aspettando con ansia. Dopo settimane di sospensione il dating show torna in onda, anche se con una formula diversa.

Domani lunedì 20 aprile ci sarà il Trono Classico o il Trono over? Bene, questa domanda per un po’ non avrà più senso. Il motivo? La formula di Uomini e Donne è stata completamente rivoluzionata per andare incontro alle esigenze richieste da questo momento particolare in cui le restrizioni vigenti impongono distanziamento sociale.

Uomini e Donne, si corteggia con le parole

Da lunedì 20 aprile Uomini e Donne cambierà in tutto. Nuovo studio, nuova disposizione, nuovo modo di corteggiare. Rimarranno solo alcuni protagonisti, due per la precisione. Il nuovo corso della trasmissione di Uomini e Donne vedrà infatti al centro Giovanna Abate e Gemma Galgani, a rappresentare rispettivamente il Trono Classico e il Trono over.

Entrambe saranno sistemate all’interno di una stanza, da sole, con la voce di Maria De Filippi ad accompagnarle e Gianni e Tina a distanza con cui dibattere. Poi ci sarà il fulcro del programma: il corteggiamento. Che avverrà in una maniera insolita: solo attraverso le parole, quindi i messaggi. Gemme e Giovanna riusciranno in questo modo a trovare l’amore. Per scoprirlo non resta altro che seguire Uomini e Donne a partire da domani 20 aprile.