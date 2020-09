Uomini e Donne, chi è Jessica, la nuova tronista del Trono Classico: età e lavoro

Jessica Antonini è uno dei volti nuovi di Uomini e Donne. La ragazza, età 29 anni, è la nuova tronista del programma condotto a Maria de Filippi. Ha fatto già la sua conoscenza con diversi corteggiatori, la sua avventura sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Jessica, infatti, ha più volte ribadito le sue idee confermando il suo carattere combattivo.

Da quest’anno il dating show più famoso d’Italia ha cambiato format: Trono over e Trono Classico non sono più separati, ma convivono nello stesso studio. Così da creare anche dinamiche particolari tra tutti i protagonisti dello show. Jessica ha iniziato a conoscere qualche ragazzo arrivato incuriosito dalla sua bellezza e dalla sua personalità. Scopriamola meglio.

Jessica, passione rane e un passato complicato

Jessica ha 29 anni, lavora come tatuatrice e saltuariamente come modella. Anche se al momento sembra aver intrapreso anche la carriera all’interno di poste Italiane. Ha un figlio di 5 anni, una passione sfrenata per le rane – ne ha due vive – e un passato complicato: fin dall’infanzia, infatti, il rapporto con il padre è stato tormentato, tanto da spingerla a lasciare casa a soli 18 anni.

Ora il rapporto con il padre è migliorato. Jessica, nata in provincia di Rieti, ora spera di trovare l’uomo che la renda felice dopo alcune delusioni subite in passato. Si è dimostrata subito forte e aperta a nuove conoscenze. Il modo migliore per iniziare l’esperienza a Uomini e Donne, che potrebbe regalarle diverse soddisfazioni.