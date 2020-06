Uomini e Donne, chi è l’ex moglie di Sammy Elena Cat

Sammy è l’indiziato numero uno a diventare la scelta di Giovanna Abate. Il ragazzo è protagonista del trono della ragazza di Roma dall’inizio. Ha avuto tutto il tempo per conoscerla e conquistarla. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne scopriremo se sarà veramente lui il corteggiatore scelto e soprattutto quale sarà la sua risposta.

Il comportamento di Sammy nei confronti di Giovanna è stato infatti spesso enigmatico, quasi scontroso a volte. Motivo per cui è difficile capire quale possa essere la sua risposta a fronte di un’eventuale scelta. C’è un’altra questione che sta facendo molto discutere in queste ultime ore: l’ex moglie Elena Cat. Scopriamo chi è.

Un amore vero

Sammy e Elena sono stati sposati per quattro anni: il divorzio è arrivato nel 2018, e sembra che il ragazzo non lo abbia ancora superato del tutto. A svelarlo è stata l’ex protagonista del Grande Fratello Lidia Vella, che ha avuto una relazione proprio con Sammy da cui è uscita abbastanza turbata. La ragazza, infatti, rivela che il corteggiatore era ancora legato sentimentalmente all’ex moglie, seppure quest’ultima non corrispondesse.

Elena e Sammy nonostante l’addio sono rimasti in buoni rapporti, anche perché li lega il figlio Christian. In un’intervista rilasciata a Fanpage Elena ha speso parole d’elogio nei confronti dell’ex: “E’ il partner esemplare. Tra me e lui c’è un rapporto di fiducia e rispetto tale che non sarò mai quella che lo mette in difficoltà”. Elena è un’influencer e segue sempre con interesse le vicende di Uomini e Donne.