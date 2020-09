Uomini e Donne, chi è Lucrezia, la corteggiatrice che piace ad Armando e Gianluca: età e cognome

Occhi blu, capelli biondi e un fascino che ammalia. Lucrezia si è presentata così a Uomini e Donne. E pensare che inizialmente non aveva destato interesse nei confronti degli uomini presenti in studio. Dinamica totalmente ribaltata nell’ultima puntata, quando addirittura in due si sono fatti avanti per lei.

Si tratta del tronista Gianluca De Matteis – che le ha deciso di tenerla nonostante l’eliminazione di molte altre corteggiatrici – e di Armando Incarnato, il cavaliere di 39 anni che da tempo è protagonista del Trono Over della trasmissione. Armando si è fatto avanti con sguardi insistenti che non hanno lasciato indifferente Lucrezia, scopriamo meglio chi è.

Chio è Lucrezia di Uomini e Donne

Armando Incarnato ha palesato l’interesse per Lucrezia chiedendole se avesse voglia di uscire con lui in esterna anche senza telecamere. Una proposta che ha indispettito Gianluca, che pochi minuti prima aveva chiesto alla ragazza di rimanere in studio. Alla fine la ragazza ha ballato con Armando, che si l’inizio di una conoscenza?

Lucrezia ha 33 anni, quindi è una delle più grandi tra le corteggiatrici: di cognome fa Comanducci e di lei non si molto altro. Tranne che in poco tempo è diventata una tra le più desiderate corteggiatrici all’interno della trasmissione. Una lotta tra trono Classico e Trono Over. Chi la spunterà?