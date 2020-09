Uomini e Donne, cosa si è rifatta Gemma: la risposta nella prima puntata

Uomini e Donne riparte con la nuova stagione, che non sembra essere poi così diversa dalla precedente. Si era chiusa con uno scontro e si è aperta nello stesso modo. Le protagoniste sempre le stesse Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due acerrime rivali del programma. Il motivo della disputa? Il ritocchino di Gemma.

La Galgani, infatti, si è sottoposta ad un trattamento di lifting da un noto chirurgo, come ha reso noto Maria de Filippi ad inizio trasmissione. Una notizia che ha scatenato l’ira di Tina, che si è scagliata sulla dama torinese ancora fuori dallo studio: “Non ho parole – ha detto – Tutto questo per rincorrere una gioventù persa, solo per accalappiarsi un ragazzo giovane. Lei che era contraria alla chirurgia estetica, che ha massacrato decine di donne. Quanto è falsa. Lo ha fatto per rimorchiare i ragazzi”.

L’attacco di Tina a Gemma

Ha continuato poi Tina: “Io sono favorevole alla chirurgia estetica, dove serve, e non c’è età. Tu sei stata talmente cattiva con altre donne che erano ricorsa alla chirurgia plastica. Sei contraddittoria. Lo hai fatto per i tuoi insuccessi amorosi, ma non è che se ti fai un restyling trovi marito. La faccia può essere migliorata, ma quando ti spogli i tuoi 71 anni si vedono tutti. Dal momento che ti sei fatta un’anestesia, potevi farla durare un po’ di più e ti davi una sistematina anche da altre parti”.

Non solo con Tina, Gemma ha avuto anche da ridire con il giovane Nicola Sirius, arrivato nel programma per corteggiarla e ora contrariato dall’atteggiamento della donna, a detta sua sparita da alcune settimane senza una vera motivazione.