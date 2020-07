Uomini e Donne, Giorgio Manetti diventa attore: l’ex di Gemma reciterà in inglese

Dalla televisione al cinema, Giorgio Manetti diventa… attore. Proprio così, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha intrapreso un progetto attoriale in lingua inglese, come ha svelato una clip circolata sul web nelle ultime ore. Il bel Giorgio è diventato noto al pubblico italiano per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Per anni è stato l’uomo più desiderato della tv italiana e la sua storia con Gemma Galgani faceva impennare gli ascolti come nessun altro evento all’interno del dating show di Canale 5. Anche dopo la rottura con la dama torinese è rimasto all’interno del programma per poi decidere di andarsene per dedicarsi ad altri progetti.

Giorgio attore, ma arriverà al cinema?

Tra gli obietti di Giorgio, evidentemente, c’era anche quello di provare la carriera da attore. Non è ancora chiaro il ruolo che ha nel film in cui ha preso parte. Nel video circolato sul web è intento a parlare con quello che sembrerebbe un amico ad un tavolo di un ristorante. Primo piano fisso e recitazione sciolta.

In lingua rigorosamente inglese. E la cosa non deve sorprendere: Giorgio ha infatti ammesso più volte di aver vissuto in America e di aver viaggiato il mondo. Per lui quindi la lingua non è un ostacolo. Ora non rimane altre da capire se il film sarà distribuito anche nei cinema italiani o rimarrà un progetto di nicchia. Di certo l’ex cavaliere di uomini e Donne aggiornerà i suoi fan sulla questione.