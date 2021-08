Uomo su un monopattino investito a Nettuno

A Nettuno ieri un uomo su un monopattino è stato investito in via La Malfa, sulla rotonda di via Scipione Borghese. Un cittadino Indiano di 35 anni, dopo essere stato investito sul monopattino, si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale di Anzio. Centrato sulla rotatoria da un Alfa Giulietta guidata da ragazzo del posto che non si è accorta dell’arrivo improvviso del monopattino guidato dall’indiano. La pattuglia della polizia stradale del posto mobile di Nettuno è intervenuta subito; presente anche il responsabile della sede per i rilievi del caso e regolare la viabilità.

Seguono aggiornamenti