Urban Land 2021, dal 10 settembre a Roma di scena la cultura metropolitana

La street art e lo spettacolo della cultura urbana torna di scena nella Capitale per la quinta edizione di Urban Land, il festival della cultura metropolitana che si terrà al Palacavicchi di Roma. Dal 10 al 12 settembre, tre giornate dedicate alle esperienze e culture urbane con sperimentazioni, innovazioni e scambi che saranno motore della diffusione di tutte le declinazioni dell’arte.

Uno spettacolo a tutto tondo che, come di consueto, ruota attorno al suo evento principe, quella Tattoo Convention che rappresenta un must del settore con quest’anno la partecipazione di oltre 350 Tatuatori e più di 400 Performers delle varie discipline.

I Tattoo artists della scena nazionale e internazionale daranno prova delle loro abilità all’interno di uno spazio a loro dedicato da 6000 metri quadri, nell’ambito dei 13mila a disposizione del festival.

A premiare i migliori una giuria d’eccezione composta da 21 personalità di prim’ordine: Arianna Fusini, Brigante, Daniele Delli Gatti, Federico Costantini, Francesco Baio, Gino Scuro, Irene

Reale, Ivano Natale, Kristina Taylor, Lippo, Lisa Ammer, Lorenzo di Bonaventura, Marcello Cestra, Marco Galdo, Michael Mazzone, Onny Somboon, Placido, Posco Losco, Simone Pit Chirienti e Stizzo. Da non dimenticare inoltre i prestigiosi nomi internazionali: Big Sleeps, Boris, Buster Duque, Carlos Rojas e Roman Abrego.

La kermesse di Urban Land, quest’anno sarà impreziosita da diversi contest. Ci saranno, ad esempio, il 1° Urban Land Cosplay Contest diretto da Sunita Zucca (in arte “Sunymao”) soprano e nota personalità dell’ambito Cosplay da oltre 15 anni, settore dove ha eccelso con numerose vittorie e culminando con la partecipazione al programma televisivo “All Together Now” di Mediaset. Sarà lei a far parte di una giuria composta inoltre da Piero Castiglia, fondatore di Ghostbusters Italia e Carlo Megaman.

Da sottolineare poi il 1° Urban Land Exotic Pole e No Rules Pole Dance Battle, evento curato da Angela Novelli, e la riproposizione per il secondo anno, forte dello strepitoso successo ottenuto, del Concorso di Body Painting diretto da Francesca Tariciotti, pluridecorata campionessa del settore e organizzato in collaborazione con Italian Body Painting Festival e Bodypainting’s Friends.

Per uno spettacolo a 360 gradi ovviamente spazio anche alla Street Dance con la Crew Contest Choreographic Competition, in collaborazione con Giovanbattista Russo e il CSEN di Roma, senza dimenticare l’arte nel senso più lato che sarà celebrata con le opere del Contest Art, gara anche qui incentrata sul tema della cultura urban e con un unico vincolo: l’utilizzo del papavero, simbolo di Urban Land.

Il Freestyle Rap Ink Contest darà il giusto lustro alle sonorità rap grazie alla collaborazione fra Street Tatami Battle e Triple Fuck, momento al cui interno vedrà anche gli Showcase di Project 205 con l’ultimo progetto di Fetz Darko e il coinvolgente Beat Box dei Melo Shade.

Fra le esibizioni live da annoverare sicuramente gli spettacoli acrobatici e artistici di Monica Bertelloni, Terence Rossi e la campionessa di Pole Sport Virginia Tarabella, il Twerk di Federica La Pondi, Mr. Cartoon – Cartoon’s Songs Performer e molto altro.

L’esterno del Palacavicchi sarà impreziosito invece dalle opere di 23 Writers con a capo Bone della TNT Crew, e dalle produzioni di Street Art con diversi Special Guest: su tutti Mirko Cavallotto in arte “Loste”, giovane artista palermitano e nome di punta nel panorama internazionale della Street Art.

L’Area Museale sarà inoltre allestita per ospitare tatuatori, giudici, writers e body painter, spazio doveroso poi agli Sport Urbani e di Strada per una esperienza travolgente.

Preziosa inoltre la presenza di Streetarts Family, l’associazione famosa per essere un’esperta promotrice della disciplina del Parkour, ma non resteranno delusi neanche gli appassionati della Street Bike Culture e delle BMX, grazie ai professionisti di My Fly Zone che regaleranno prestazioni acrobatiche da capigiro.

Lo Skate sarà un’altra disciplina in grado di attirare il pubblico grazie ai due contest coordinati da Tiziano Scialabba: GAME OF SKATE e BEST OF TRICK, e da menzionare inoltre l’apporto dei ragazzi dell’ASD Giovani e Tenaci, impegnati nella diffusione dei valori più sani dello sport e l’importanza del basket per le persone con disabilità.

Un evento imperdibile che per questa edizione potrà vantare la presenza di Radio Roma come Partner Ufficiale di Urban Land Tattoo Expo Roma, grazie alla postazione fissa che seguirà giorno per giorno i momenti della manifestazione.

Urban Land sarà al Palacavicchi sito in Via Ranuccio Bianchi Bandinelli 130, raggiungibile dal “Grande Raccordo Anulare”, dalla stazione della metro A “Anagnina” e dall’aeroporto di “Ciampino”. I biglietti per Urban Land 2021 sono disponibili online e attraverso la biglietteria elettronica di CiaoTickets, così come presso il botteghino durante i giorni dell’evento.

Sarà consentito l’ingresso ai soggetti muniti di Green Pass Covid-19 o l’esito negativo a un tampone antigenico o molecolare, che si potrà effettuare anche presso un box esterno al Palacavicchi appositamente allestito per l’evento.