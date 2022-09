(Adnkronos) – Matteo Berrettini esce di scena nei quarti di finale degli Us Open, quarto Slam stagionale. L’azzurro è stato battuto in tre set dal norvegese Casper Ruud, numero 5 del seeding statunitense con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (7-4) in 2 ore e 36 minuti, che approda in semifinale dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov.