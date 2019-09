US Open, trionfa Nadal contro Medvedev: “Una delle sfide più difficili”

Cinque ore di epica dello sport, una battaglia infinita che ha portato al trionfo Rafa Nadal. Il tennista maiorchino ha superato in 5 set il giovane russo Daniil Medvedev conquistando il quarto successo agli US Open dopo quelli del 2010, 2013 e del 2017 e il 19esimo slam della sua carriera. Un traguardo importante che lo porta ad un passo da Roger Federer, al momento a quota 20 slam in carriera.

Una gara intensa e equilibrata, iniziata meglio da Nadal che ha però dovuto poi fare i conti con il ritorno di Medvedev, che nonostante la giovane età è riuscito a rispondere colpo sul colpo al fenomeno maiorchino, che ha potuto fare affidamento sulla maggiore esperienza per portare a casa una finale tiratissima.

US Open, le parole di Nadal e Medvedev

Al termine della gara Rafa Nadal ha commentato la vittoria sofferta: “Daniil è un combattente straordinario, il numero 4 al mondo è assolutamente meritato. Ho visto davvero pochi giocatori della sua età già a questo livello nel corso della mia carriera, per cui congratulazioni per il suo percorso. È stata una delle serate più difficili che abbia mai dovuto affrontare su di un campo da tennis – ammette – ma grazie a questa gente sono riuscito a cavarmela ed a riprendere in mano le redini di un incontro che, dopo il quarto set, sembrava andare in un’altra direzione”.

Anche Medvedev nonostante la sconfitta ha analizzato l’incontro: “Rafa è incredibile, sconvolgente, ha vinto 19 Slam e quando vedevo scorrere tutte le immagini delle sue vittorie 1, 2, 3… ho pensato ‘wow, se avessi vinto io cosa avrebbero fatto vedere?’ Quando sono sceso in campo ero tranquillo, avevo già tutto chiaro il discorso in mente dopo una sconfitta rapida in tre set. Invece è stata una grande partita. Non è finita come avrei voluto, ma è stato stupendo”, ha concluso il tennista russo.