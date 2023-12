Dovevano essere al massimo 264 persone, ma dentro alla discoteca c’erano più del doppio dei clienti, esattamente 602. Non solo. Una delle uscite di sicurezza era bloccata, usata come guardaroba, così come l’unico accesso per i disabili.

Nei giorni scorsi a Roma nel corso dell’attività di prevenzione condotta dalla Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Celio insieme al personale della Locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, al personale dell’Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma e della Polizia di Roma Capitale, hanno proceduto al controllo amministrativo di un locale in zona Piramide.

Uscite bloccate e oltre il doppio dei clienti: chiusa discoteca in centro a Roma

Nel corso del controllo sono emerse violazioni delle prescrizioni che impongono di non ammettere nel locale più di 264 persone contemporaneamente in quanto durante il deflusso ne sono state conteggiate 602.

Sul posto, inoltre, è stato accertato che l’unico accesso per i disabili era una rampa impiegata invece dal titolare come guardaroba. Impedendo di fatto l’ingresso e l’uscita dei disabili, violando quindi la prescrizione che impone di mantenere il locale perfettamente accessibile e fruibile da parte delle persone diversamente abili.

Infine, è stato rilevato che una delle due uscite di sicurezza era ostruita da stand con giacconi dei clienti e banconi usati per il desk per lasciare le giacche al guardaroba.

Al termine dei controlli i poliziotti hanno posto sotto sequestro il locale, apponendo i relativi sigilli, mentre il titolare della licenza è stato deferito in stato di libertà poiché responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità di publica sicurezza.