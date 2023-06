Utero in affitto – Pro Vita & Famiglia: “Il 4 luglio saremo a Bruxelles per fermare il mercato dei figli”

Martedì 4 luglio 2023, alle ore 11, saremo a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo (Edificio Spinelli – Sala 1G3) per il convegno dal titolo “Fermiamo il mercato dei figli”. Come spiegano dalla Onlus, “L’obiettivo sarà discutere e proporre come passare dalla pericolosa proposta di un Regolamento europeo per il riconoscimento transfrontaliero della genitorialità a una abolizione universale europea della maternità surrogata”. Dunque, ‘promettono’ da Pro Vita & Famiglia: “Dialogheremo insieme ad associazioni pro family e femministe di tutta Europa”. Hanno confermato la loro adesione al dibattito: L’On. Alessandra Basso (eurodeputato della Lega), Jacopo Coghe (Pro Vita & Famiglia), Matteo Fraioli (Pro Vita & Famiglia), Francesco Borgonovo (Vicedirettore del quotidiano italiano “La Verità”), Weronika Przebierała (Ordo Iuris), Matthieu Bruynseels (European For Family), Chiara Parolin (ICASM – International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood), Benedicte Colin, FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe), Maria Isabel Moreno (CitizenGO), Ludovine De La Rochère (Les Syndicats de la Famille), e Carmen Lazaro (Casablanca Declaration) Max