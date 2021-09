Vaccino Covid a 12-15enni, Pregliasco ai genitori: “Va fatto”

Vaccini anti covid, “ai genitori dubbiosi consiglio, vista la situazione epidemiologica e con la variante Delta predominante, di fare il vaccino ai propri figli nella fascia 12-15 anni”. Lo rimarca all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, commentando la scelta della Gran Bretagna di non optare per la vaccinazione di massa per i ragazzi tra i 12 e 15 anni. Quella inglese “è una scelta va a privilegiare l’aspetto della sicurezza – prosegue Pregliasco – rispetto a valutazione sull’utilità per la comunità. Ma i dati degli eventi avversi, le miocarditi, evidenziano un dato bassissimo di episodi che poi sono stati lievi e autorisolventi. Mentre la variante Delta – conclude – aumenta di 10 volte la contagiosità del Covid e le ospedalizzazioni anche tra i giovani.