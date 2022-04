Vaccino Covid, Aifa: “Richiamo autunnale sarà richiamo annuale”

(Adnkronos) – “Preferiamo chiamarla seconda dose di richiamo e non quarta dose” di vaccino anti-Covid. “Avremo il richiamo autunnale come richiamo annuale”. Lo ha detto il direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, durante la conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale e somministrazione della seconda dose di richiamo.

Magrini ha spiegato che entrano “in vigore oggi le nuove raccomandazioni” e “la possibilità di utilizzo del vaccino” anti-Covid in “soggetti o fasce di popolazione a rischio. In particolare, oggi è in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ieri del parere della Cts dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, la raccomandazione a vaccinare gli ultra 80enni come categoria a rischio in generale, nonostante la presenza di dati italiani di buona tenuta del vaccino”.

“Abbiamo aperto questa campagna vaccinale in questa fascia d’età”, e quindi anche per gli ospiti delle Rsa, “perché nei prossimi mesi si potrebbe anche verificare un calo di questa protezione – ha illustrato Magrini – A partire dal quarto, quinto mese vi è un leggero calo anche se i dati italiani più recenti non ancora pubblicati mostrano una tenuta proprio in questa fascia d’età e la non ripresa di infezioni da Covid. Nella fascia d’età 60-79 anni si sono privilegiate le categorie a rischio per comorbidità, ovvero per patologie concomitanti: patologie a livello polmonare, a livello cardiaco, diabete e chiaramente l’oncologia. Mentre gli immunodepressi in senso stretto e in particolare i pazienti ematologici erano già stati oggetto di una raccomandazione alcune settimane fa per una loro più rapida copertura con una seconda dose di richiamo”.