Vaccino Covid, Moderna chiede autorizzazione Ue per bambini under 6

Dopo gli Usa, Moderna presenta anche nell’Unione europea la richiesta di autorizzazione del vaccino anti-Covid nei bambini under 6, dai 6 mesi a 5 anni d’età. Ad annunciarlo è l’azienda statunitense. La richiesta presentata all’Agenzia europea del farmaco Ema è per un’estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma), che includa un regime di due dosi da 25 microgrammi di Spikevax* in queste fasce d’età.