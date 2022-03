Affermando che “Il profilo di sicurezza si è confermato rassicurante”, oggi con una specifica nota dedicata all’efficacia del suo vaccino ‘proteinico’ contro il coronavirus, l’azienda farmaceutica americana che lo produce, la Novavax, ha reso noto che dalle analisi condotte è emersa “un’efficacia del vaccino dell’82,5% nella protezione contro tutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche”.

Vaccino Novavax: “Test condotti nel Regno Unito rivelano un un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6 mesi”

Come è noto, proprio in questi giorni in tutta Italia il vaccino in questione è a disposizione degli italiani, in special modo per quelli che, giustamente restii rispetto a Pfizer e Moderna, nel Novatax possono trovare sicurezza sia per il sistema di produzione che, per l’appunto, da quanto emerso da test: è capace di mantenere “un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6 mesi”, come spiega un’analisi estesa dello studio di fase 3 sul prodotto (NVX-CoV2373 o Nuvaxovid*), condotto nel Regno Unito.

Vaccino Novavax: “Dopo 6 mesi la protezione continua, con un’efficacia dell’82,7% e del 100% contro la malattia grave”

Come spiegano dalla Novavax, le nuove informazioni sono il frutto dell’esame finale del trial di fase 3 pubblicato lo scorso giugno dal ‘New England Journal of Medicine’, i cui esiti sono poi stati presentati dalla casa farmaceutica per le richieste di via libera sottoposte alle autorità regolatorie internazionali. Nello specifico, rispetto al dato di efficacia – come pubblicato dal ‘Nejm’ – si parla dell’89,7% su un periodo di sorveglianza di 3 mesi. Ma non solo, proprio in questi giorni è emerso anche che dall’analisi estesa a 6 mesi (fra novembre 2020 e maggio 2021), è emerso che “NVX-CoV2373 ha continuato a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante, con eventi avversi bilanciati tra i gruppi vaccino e placebo. Lo studio ha mostrato inoltre una protezione continua, con un’efficacia complessiva del vaccino dell’82,7% e del 100% contro la malattia grave, in linea con l’analisi iniziale”.

Vaccino Novavax: “Protegge contro l’infezione, e mantiene un alto livello di efficacia duratura”

Come ha tenuto a commentare il presidente Ricerca & Sviluppo di Novavax, Gregory M. Glenn, ”Questi dati hanno due implicazioni per NVX-CoV2373. Da un lato, è importante evidenziare che il vaccino offre protezione contro l’infezione Covid-19 sintomatica e asintomatica, e può sia interrompere la trasmissione del virus sia prevenire la malattia. Dall’altro lato, siamo incoraggiati nel vedere che il nostro vaccino mantiene un alto livello di efficacia duratura e continua a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante in questo arco di tempo esteso”.

Max