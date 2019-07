Valerio Pino: chi è l’ex ballerino di Amici e le sue dichiarazioni scottanti

Valerio Pino, l’ex ballerino di Amici, torna a far parlare di sé rilasciando dichiarazioni piuttosto scottanti. Nel corso della partecipazione al talent di canale 5 condotto da Maria De Filippi, infatti, il ballerino avrebbe intrattenuto dei rapporti sessuali nei camerini con un suo collega, come lui stesso ha rivelato.

Valerio Pino: è il figlio di Corrado?

Nel corso di un’intervista rilasciata il mese scorso, infatti, Valerio Pino si è mostrato particolarmente propenso a rivelare la verità in merito a questo episodio. Nel dettaglio la curiosità è in particolare per il nome della persona che avrebbe avuto rapporti sessuali con lui, che si è sempre dichiarato apertamente come omosessuale.

I suoi assist però non sono stati recepiti dai media e secondo Valerio Pino la sua figura sarebbe alquanto “scomoda“. Al punto che ha difficoltà a farsi prendere in considerazione dal punto di vista lavorativo: “Sono otto anni che ho un veto da Mediaset”, ha detto il ballerino.

Ma la rivelazione più scioccante riguarda il conduttore Corrado Mantoni, del quale Valerio Pino ritiene di poter essere un figlio illegittimo. “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni” ha raccontato il ballerino. “Vorrei lanciare un appello a Marina Donato, la vedova di Corrado. Ma anche a suo figlio Roberto. Vi prego, aiutatemi a capire!”