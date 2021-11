Variante Omicron e sintomi, Pregliasco: “Più contagiosa ma ad oggi non sembra più pesante”

Sulla variante Omicron del Covid, i cui sintomi al momento sembrano lievi, “ci vorranno due settimane per sapere qualcosa in più. Secondo me la situazione non è così devastante ad oggi ma dobbiamo pre-occuparci nel senso di prevedere lo scenario peggiore per attrezzarci al meglio dal punto di vista del tracciamento, dell’individuazione e dell’approfondimento”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano.

“I dati ad oggi ci dicono che Omicron è più contagiosa, quello sì ma – sottolinea l’esperto – forse i casi non sono nemmeno tanto pesanti, stando a quelli individuati ad oggi. Però – ricorda Pregliasco – sono su vaccinati e questo è l’elemento che rimane come dubbio”.