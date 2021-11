Variante Omicron Italia, parla ‘paziente zero’: sintomi lievi grazie a vaccino

Il vaccino ha funzionato in maniera egregia e i sintomi sono lievi. Il 55enne della Campania positivo alla variante Omicron – il ‘paziente zero in Italia – fa il punto sulle proprie condizioni al Giornale Radio Rai. L’uomo, manager dell’Eni, fa sapere che i sintomi sono blandi. Il discorso vale anche per la famiglia, che comprense persone tra 8 e 81 anni di età: l’infezione, dice, si è manifestata in modo lieve. Il dirigente è in isolamento nella sua casa di Caserta ed è monitorato costantemente dai medici e dall’autorità sanitaria.

Vengono ricostruiti gli spostamenti per tracciare eventuali contatti. Il manager è rientrato in Italia dal Mozambico l’11 novembre ed è risultato positivo mentre era in procinto di imbarcarsi per tornare in Africa. Il direttore dell’ ASL di Caserta, Ferdinando Russo, assicura che i componenti del gruppo familiare – 4 adulti e 2 bambini – stanno tutti bene.