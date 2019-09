Venezia: gran finale con Depp, Waters, Maresco e Salvatores

Finale col botto oggi al Lido dove, nell’ambito dei film in concorso sono attesi Johnny Depp e Mark Rylance con ‘Waiting for the Barbarians’, diretto colombiano Ciro Guerra. Una prova per Depp il quale, dopo una lunga serie di ruoli da ‘simpatico pasticcione’ o da ‘piacione’, stavolta si trova a dover incarnare un ostico ufficiale militare, temuto per la sua violenza.

Ma è anche il giorno di Franco Maresco e del suo controverso ‘La mafia non è più quella di una volta’, per chiudere la triade italica alla caccia dell’ambito Leone d’Oro.

Fuori concorso, sempre restando nel made in Italy, c’è molta attesa per ‘Tutto il mio folle amore’ (che si rifà al libro di Fulvio Ervas ‘Se ti abbraccio non avere paura’, un emozionante ‘on the road’ di un padre in compagnia del figlio autistico), per il quale Gabriele Salvatores ha voluto i volti di Valeria Golino, Giulio Pranno, Claudio Santamaria, e Diego Abatantuono.

Infine, nome non da poco, ecco anche l’amato bassista dei Pink Floyd, Roger Waters che, fuori concorso, presenterà un docu-film girato nell’ambito del suo tour mondiale del 2017 dove, tra musica ed emozioni, il musicista non manca di documentare anche forti denunce sociali ed ambientalistiche.

Max