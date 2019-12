Veronica Burchielli, età e vita privata della tronista di Uomini e Donne che pensa a lasciare il trono

Prima corteggiatrice, ora tronista. Sempre però con qualche dubbio. Continua la storia a Uomini e Donne di Veronica Burchielli, scesa dalle scale della trasmissione di Maria De Filippi per conoscere uno tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

La scelta alla fine è ricaduta su quest’ultimo: Zarino ha infatti lottato per poter conoscere Veronica e la conoscenza è andata avanti per un bel po’, tanto da spingere il tronista a scegliere Veronica come sua possibile partner al di fuori del programma.

La bella Veronica Burchielli ha però deciso di rifiutare la proposta del tronista sedendosi a sua volta sulla sedia rossa più ambita d’Italia. Una scelta presa con fermezza all’epoca, ma ora pare che la stessa Veronica abbia meditato l’addio al trono. Il motivo? Un ripensamento verso Alessandro. Solo nelle prossime puntate vedremo però la reale scelta della giovane ragazza.

Età e vita privata di Veronica Burchielli

Veronica Burchielli ha 21 anni ed è originaria di La Spezia. La giovane ragazza vive sola con la madre, dopo che i genitori si sono separati quando aveva solamente 4 anni. Da quel momento il rapporto con il padre è sempre stato difficile, tanto che Veronica è legatissima ai nonni materni. Oltre che all’amica del cuore, con cui ha deciso di iscriversi a Uomini e Donne.

Appena arrivata a Uomini e Donne ha destato l’interesse di entrambi i corteggiatori, con i quali è uscita fino ad oggi, quando ha scelto definitivamente Alessandro Zarino, lasciando Giulio Raselli con l’amaro in bocca per una conoscenza interrotta sul più bello. Da corteggiatrice è diventata tronista, ma ora il suo futuro è ancora in bilico.