Veronica Ruggeri nuda: la foto bufala nel servizio de Le Iene (Video)

La foto di Veronica Ruggeri nuda sta facendo il giro del web. Da qualche giorno sono migliaia gli italiani che hanno visto lo scatto hot della Iena di Italia 1, come riportato anche dal sito ufficiale della trasmissione Mediaset, infatti, sono tantissimi gli utenti che dopo aver visto l’aggiornamento su Iene.it hanno scritto messaggi di solidarietà alla nota inviata e conduttrice tv.

Veronica Ruggeri nuda: la foto hot a Le Iene

La foto nuda di Veronica Ruggeri non è altro che un falso deepnude, una recente tecnica che permette di creare foto e video fake con il volto di persone totalmente nude. L’immagine di Veronica Ruggeri nuda al mare non è altro che un falso, una foto creata ad arte all’insaputa della Iena.

Come spiegato nella notizia che anticipa il servizio tv che andrà in onda oggi, 5 novembre, nella puntata di stasera de “Le Iene Show”: “Il 90% di questi fake sono dei deeporn. Vedere la propria faccia o quella di personaggi famosi in un film porno è infatti il rischio che si corre con il deepfake: la condivisione in rete di video bufala in cui i protagonisti dicono e fanno cose che non hanno mai detto o pensato nemmeno di dire o fare”.

Già nelle scorse settimane Matteo Viviani si è occupato di questo fenomeno che di recente ha coinvolto numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Questa sera un nuovo servizio spiegherà nel dettaglio i rischi del deepnude partendo proprio dalla foto di Veronica Ruggeri nuda.