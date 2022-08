Video stupro, Meloni: “Preso da stampa, mai l’avrei pubblicato con vittima riconoscibile”

(Adnkronos) – “Ho pubblicato un video che era completamente oscurato. Non ho parlato con questa persona, ma siccome sono molto sensibile a queste materie, non avrei mai pubblicato un video che potesse far riconoscere la vittima. Francamente rimango un po’ colpita dalla polemica, soprattutto perché è circoscritta a me, perché il video l’ho preso dalla stampa, la cassa di risonanza in Italia ce l’hanno prima i quotidiani, che sono quelli che fanno informazione”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito del video sullo stupro a Piacenza.

“Un video pubblicato da un quotidiano, effettivamente oscurato, siccome mi fido della stampa italiana – ha aggiunto la leader Fdi – lo condivido, per commentare una notizia che è stata data da altri, che non è stata data da me”.

“Non ho ragioni di scusarmi se non per aver espresso solidarietà. Ho pubblicato una cosa – ribadisce la leader di FdI – che stava già sui siti, che aveva pubblicato la stampa. Avete chiesto ai quotidiani che hanno pubblicato il video se intendono scusarsi?”.