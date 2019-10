Vieni da me: la puntata del 30 ottobre 2019. Anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo: oggi in studio Eva Robin’s

Sta per andare in onda la trasmissione Vieni da Me. La conduttrice Caterina Balivo intervisterà dalle 14 su Rai 1 nuovi ospiti e accompagnerà il pubblico con momenti divertenti e di gioco.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su Raiplay. Confessioni di Maria Teresa Ruta. In studio oggi Eva Robins: chi è, età, foto da uomo

Nell’ultima puntata del programma l’intervista al “Buio” era dedicata a Maria Teresa Ruta, che ha ripercorso i passi principali della sua carriera con una certa nostalgia.

“Le nostre rughe non piacciono, non piacciono ai dirigenti, si pensa che non piacciano al pubblico” a detto la Ruta. “Le pancette dei nostri uomini conduttori invece… lasciamo perdere. I conduttori hanno due età diverse, di donne “anta” ce ne sono poche e quelle che ci sono devono tirarsi tutte. Io mi tengo le mie rughe, come dice la Magnani ‘ci ho messo tanto per farmele”

La conduttrice ha spiegato la questione dei figli lasciati in autogrill. “Non li ho dimenticati, li ho lasciati in una saletta per bambini. Erano le due di notte, le ragazze dell’autogrill mi hanno assicurato di badare a loro mentre facevo benzina. Dopo aver controllato tutto, sono salita in macchina e sono partita. Ho fatto appena 50 metri e le ragazze si sbracciavano per ricordarmi, ma lo sapevo già”.

La prima intervista del giorno è dedicata ad Eva Robin’s, uno dei primi personaggi transgender ad aver raggiunto la celebrità in tv in Italia.