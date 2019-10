Vieni da me: oggi, 17 ottobre 2019, la nuova puntata con Caterina Balivo. Fra gli ospiti Rocco Papaleo

Come di consueto alle 14 va in onda Vieni da Me, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Con l’ormai famosa intervista della “cassettiera” la conduttrice è pronta ad accogliere nuovi ospiti.

Vieni da me: a che ora va in onda, orario, streaming su Raiplay. Francesca Fialdini, confessioni su Tiberio Timperi e il suo compagno. Oggi in studio Rocco Papaleo

Mentre si attende qualche anticipazione, nella puntata di ieri la conduttrice Francesca Fialdini ha solleticato la curiosità del pubblico raccontando molto della sua vita professionale e privata.

In particolare tutti avrebbero voluto sapere il nome del compagno di Francesca, che però non è saltato fuori. A quanto pare, però, le distanze da colmare sono uno degli aspetti della loro relazione. “Diciamo che la stazione è il nostro luogo simbolo” ha detto la Fialdini. “Ci adattiamo, ci dobbiamo incrociare sempre in giro per l’Italia in base ai miei impegni”.

Poche altre le informazioni: dovrebbe essere un tipo molto romantico, visto che per i 40 anni ha portato Francesca Fialdini a Copenhagen. “Lo confermo, è vero” ha detto alla Balivo, quando le è stato chiesto se fosse ancora “innamorata pazza”.