Vite al limite, chi è Coliesa McMillian, quanto pesa: 300 kg, quanti figli, cosa le è successo, drammi familiari

E’ una delle protagoniste di Vite al limite, il noto programma di Real Time che occupa di persone in evidente stato di enorme sovrappeso e obesità: si tratta di Coliesa McMillian, una donna che è arrivata a pesare 300 Kg. Con 4 figli e un dramma familiare, che cosa è capitato nella vita di Coliesa? E come ha raccontato il programma Vite al Limite la sua difficoltà?

Viene della Louisiana, ha 41 anni, ed è al centro di una puntata del programma televisivo, nel quale è emerso tutto il suo complicato trascorso di vita. Oltre a dover pensare a mantenere i suoi 4 figli adolescenti, dai quali è costretta a farsi accudire, non essendo autosufficiente, Coliesa viene da un dramme previo. Originaria di New Roads, in Louisiana, 4 figli e ha incontrato il dottor Nowzaradan quando pesava 290 Kg.

A quanto pare il rapporto scorretto che la donna ha con il cibo discende da gravi problemi familiari che hanno attraversato dall’infanzia.

Da piccolissima Coliesa è stata affidata ad una casa famiglia, essendo morta sua madre e avendo il padre gravi problemi con l’alcol. La donna ha subito quindi la separazione dai suoi fratelli e, a soli 12 anni, un abuso da parte del cugino dello zio.

E non è finita: si è aggiunto il dramma della morte del marito Melvin, a causa di un incidente stradale e il suo corpo è già stato segnato da un infarto. La donna ha perso 65 Kg durante la terapia finalizzata al dimagrimento ma non sono stati abbastanza. Poi Coliesa era arrivata a pesare 226 Kg e questo ha permesso di effettuare l’intervento chirurgico di riduzione dello stomaco. Alcune indiscrezioni rivelerebbero che la donna stia ancora affrontando la lotta contro il peso, in quanto non sarebbe riuscita a perderne altro. Invece altre versioni raccontano dell’ottima salute goduta dalla donna che ora è nel corso di un processo di dimagrimento.