Vite al limite, chi è Leneatha Reed: pesava 300 Kg, cosa le è successo, vita familiare, obesità, come è sta dopo la cura del dottor Now

E’ una delle donne che sono state viste nelle ultime apparizioni di Vite al limite, il programma di Real Time che occupa di persone in stato di sovrappeso e obesità: si tratta di Leneatha Reed, una donna che è arrivata a pesare circa 300 Kg. Ma cosa sappiamo di lei? E che cosa ha raccontato il programma Vite al Limite la sua difficoltà? Come è andata la sua terapia con il dottor Now, protagonista del programma di Real Time, e come è andata, dopo, lontano dalle telecamere?

Vite al limite, chi è Leneatha Reed, quanto pesava, quanto pesa oggi

La nuova vita di Leneatha è adesso però del tutto cambiata. Con la sua stazza Leneatha Reed aveva molte difficoltà a svolgere qualunque cosa nella vita di ogni giorno, come accudire la figlia di due anni e della sua stessa salute.

Una cura dimagrante era basilare, soprattutto per tutelare il suo rapporto con la piccola Kenlyn. Grazie alla cura del dottor Now ora Leneatha ha mostrato ai suoi fan sui social che ha perso molto peso, e che la sua vita è del tutto trasformata.