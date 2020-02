Vittoria Belvedere: chi è l’attrice e modella italiana

Vittoria Belvedere è un’attrice italiana, protagonista al cinema e in tv in diverse fiction, oltre ad aver iniziato la propria carriera nel mondo della moda.

Nata nel 1972 in Calabria, Vittoria Belvedere si trasferisce quasi subito a Vimercate. Inizia la propria carriera nella moda a 13 anni, forte della sua bellezza e di un’altezza di 1,75 metri. A 18 anni viene notata dall’agente Paola Petri, moglie del regista Elio Petri, che la introduce nel mondo del cinema.

L’esordio nella miniserie Piazza di Spagna, poi recita al cinema con In camera mia, e da lì inizia a farsi apprezzare in tantissimi film. Pippo Baudo nel 2002 la sceglie come valletta insiemea Manuela Arcuri per il Festival di Sanremo. Si cimenta anche nel canto, duettando con Gaetano Curreri degli Stadio, ed è nel cast di Ballando con le stelle, nel 2011. Nel 2016 è una dei concorrenti del programma Tale e quale show.

Nel 1999 Vittoria Belvedere si sposa con Vasco Valerio. Con il marito, organizzatore di eventi, ha tre figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma. In una trasmissione televisiva ha rivelato di combattere contro una malattia: ha dichiarato di essere ipotiroidea e di avere il morbo di Basedow.