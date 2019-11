Viva RaiPlay: diretta, ospiti e anticipazioni di oggi, 20 novembre 2019

Viva RaiPlay in diretta oggi, 20 novembre 2019, sulla piattaforma digitale Rai a partire dalle ore 20.30. Tra pochi minuti Fiorello tornerà in onda su RaiPlay.it con la prima puntata della seconda settimana del programma in diretta streaming. Dopo l’anteprima con il daytime Viva Asiago 10, lo straordinario mattatore torna questa sera con la quarta puntata della stagione che si preannuncia ricca di sorprese ed ospiti.

Viva RaiPlay: ospiti e anticipazioni mercoledì 20 novembre 2019

Questa sera Fiorello ospiterà numerosi ospiti nella puntata di Viva RaiPlay. Tra le anticipazioni di oggi in attesa della diretta streaming di stasera si attendono tante sorprese, al momento il cast dei protagonisti è top secret, sicuramente non mancheranno la versione puppit di Vincenzo Mollica, il maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e Phaim Bhuiyan. Subito dopo il TG1 delle ore 20, dove con grande probabilità ci si collegherà con lo studio di Fiorello per le ultime anticipazioni e news, spazio al live streaming su RaiPlay.it.

Tra gli ospiti confermati per la puntata di stasera da Fiorello ci saranno senza dubbio Michelle Hunziker e la cantante Emma Marrone che tramite Twitter ha pubblicato un messaggio che conferma la sua presenza: “Ci vediamo stasera in diretta su @RaiPlay! Cosa combineremo? @vivaraiplay @Fiorello @m_hunziker Restate connessi!”.