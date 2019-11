Viva RaiPlay! Da questa sera, solo sul web, lo show di Fiorello

Dopo i cinque teaser da quindici minuti presentati in contemporanea su RaiUno, dalle 20:35 si alzerà il sipario su Viva RaiPlay! In quel di via Asiago 10, la storica sede di Radio Rai, andrà in scena un insolito e innovativo varietà. Tra la contaminazione e la diversificazioni di stili, idee e linguaggi, Fiorello intratterrà per 50 minuti gli italiani connessi sulla piattaforma RaiPlay. Lo farà dal mercoledì al venerdì per sei settimane; diciotto appuntamenti in cui possiamo aspettarci di tutto.

Viva RaiPlay! Ospiti e anticipazioni del primo appuntamento

Assieme all’apprezzato showman siciliano, ci sarà un variegato cast composto da vecchie e nuove conoscenze. Non può mancare il maestro Enrico Cremonesi, così come iGemelli di Guidonia, quest’ultimi conosciuti nell’Edicola Fiore. Con loro anche gli Urban Theory e, in modalità puppit con tanto di battute irriverenti, il giornalista Vincenzo Mollica.

Nel primo dei diciotto appuntamenti troveremo Biagio Antonacci. Il cantautore presenterà, in anteprima esclusiva, il suo nuovo singolo Ci siamo capiti male. A seguire ci saranno la popolare attrice Paola Cortellesi e il trio italiano della musica house Meduza.