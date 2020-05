“Vivi e lascia vivere” stasera 14 Maggio 2020 su Rai1 con Elena Sofia Ricci: trama e anticipazioni

Torna puntuale e molto atteso l’appuntamento con “Vivi e lascia vivere” la fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci che sarà oggi in prima serata a partire della 21.25.

Ecco tutte le anticipazioni relative alla puntata di oggi 14 Maggio 2020 della fiction realizzata con la regia di Pappi Corsicato.

“Vivi e lascia vivere” stasera 14 Maggio 2020 su Rai1: cosa succede nella puntata di oggi

Siamo arrivati al quarto appuntamento, oggi giovedì 14 maggio alle 21.25 su Rai1, di “Vivi e lascia vivere”, la serie firmata da Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci che parla della storia di Laura.

Chi è la protagonista? E’ una donna forte e coraggiosa che dopo la morte prematura del marito decide di rimboccarsi le maniche per offrire a se stessa, e ai suoi tre figli, una nuova chance di vita aprendo un’attività lavorativa in proprio.

Tuttavia Laura nasconde a tutti un enorme segreto. Dopo aver compreso che Toni non è la persona che vuol far credere a tutti di essere ha deciso di non frequentarlo più, all’improvviso si sente male, Laura decide di andare a trovarlo in ospedale.

Nina intanto comprende di più Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era infilato con le sue amiche. Giada fa una scoperta incredibile e a sorpresa torna a Napoli ma non da sola.

Nel mente Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. E così non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura.