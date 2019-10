Volantino Euronics pre Black Friday, ecco con il nuovo SottoCosto: saldi, sconti, tasso zero in dieci rate (FOTO)

La sfida agli sconti è aperta in direzione della grande fase degli sconti del Black Friday e con un nuovo formidabile Volantino arriva la super proposta di Euronics che sfida apertamente Trony e i suoi due ultimi volantini con il nuovo SottoCosto.

Ci cosa si tratta, in questo caso? Una proposta particolarmente convincente sul piano economico e della qualità, che può essere sottoscritta da Euronics Dimo con, appunto, il volantino SottoCosto.

Ecco cosa prevede e quanto dura. Infatti, mancano ancora una decina di giorni prima di salutare questi grandissimi sconti.

Volantino Euronics pre Black Friday, arriva con il nuovo SottoCosto: ecco quali saldi, sconti, tasso zero e dove

Il volantino Euronics pensato dal socio Dimo rappresenta la più valida alternativa alle campagne promozionali delle dirette concorrenti. Si tratta di un formidabile SottoCosto che va a soddisfare moltissime richieste dei consumatori italiani.

Quello che propone il volantino è chiaro, gli utenti devono recarsi nei negozi del socio Euronics Dimo il prima possibile in quanto le scorte appaiono essere limitate. L’acquisto può essere completato anche richiedendo un finanziamento a Tasso Zero, in 10 rate, salvo il raggiungimento di una soglia minima di spesa ed il superamento del test di affidabilità come debitori.

I prodotti acquistabili da Dimo del resto sono una enormità.

Gli smartphone inclusi nella campagna promozionale sono bellissimi, uno degli sconti più interessanti riguarda il solito Samsung Galaxy S10, acquistabile nella versione no brand alla modica cifra di 799 euro.

Ci sono però anche modelli tra i più economici potrete virare su un ottimo Honor 20 in vendita a 399 euro, per finire poi sull’Oppo Reno a 429 euro, sul Galaxy A50 a 299 euro o uno Huawei P Smart 2019 disponibile a 179 euro.

Tutti i prodotti possono essere acquistati, salvo esaurimento anticipato delle scorte, solo nei negozi del socio Euronics Dimo, non online o altrove sul territorio nazionale italiano.