Volantino Gamestop Estate 2019, ecco tutti gli sconti e le promozioni e fino a quando

Il caldo torrido della competizione sul mercato delle offerte ha coinvolto, questa estate, anche un colosso dei game come Gamestop. Come da tradizione, anche l’azienda specializzata nelle consolle e nei videogiochi decide di abbassare i prezzi.

Anche questa estate non fa eccezione e, da Giugno fino ad Agosto, oltre a tutta una serie di lanci e promozioni, ci saranno abbassamenti di prezzi e saldi molto invoglianti. Quali? Eccolo

Volantino Gamestop Estate 2019: sconti e promozioni sui videogame. Ecco quali e entro quanto tempo

Ecco, dunque, le Offerte riservate ai clienti Gamestop. Funziona così: dal 18 Giugno al 14 Agosto 2019, parte la Summer Promo, il nuovo volantino Gamestop che prevede un generale processo di riduzione di tutti i prezzi di listino.

Le offerte sono innumerevoli, e prevedono, peraltro, in alcuni casi, anche una rateizzazione degli acquisti con 5 o 10 come mensilità a interessi zero.

Si parte da Pes 2020, che scende da 70,98 euro a 19,98, stessa cifra per Call of Duty Modern Warfare e, anche, di Death Stranding.

E poi c’è Borderlandes 3, che arriva a 29,98 euro dalle oltre 70 euro di partenza.

Altra promozione è quella rinomata ‘portando un gioco’: si riduce il prezzo, consegnandone uno all’azienda, di quello che si acquista. Alcuni esempi?

Fifa 2020 che, se scontato dalle iniziali 70,98 arriva a 49,98 euro, portando un gioco si prende a 24,99 euro.

La stessa cifra per acquistare Star Wars Jedi Fallen Order, mentre è addirittura a 9,98 euro che scende il prezzo (dalle iniziali 30,98) di The Dark Pictures Antology: Man of Madan.

In realtà, i giochi da selezionare sono pressoché infiniti su Gamestop in sconto. Altrettanto sono convenienti le promozioni sulle consolle come la Playstation. Alcuni esempi?

PS4 500gb con due giochi a 259,98 euro, con forti riduzioni, e rate mensili da 25, 99 euro.

Oppure Ps4 1tB a 399,98, partendo da 459 euro e rotti, che può essere rateizzata in 10 volte a 39,99 al mese.

Un pò di meno costa la PS4 Pro 1tb, che viene venduta a 369,98 partendo dalle 409,99 iniziali, con rate (dieci) da 36,99 euro al mese.

Ci sono poi offerte per i Nintendo, X Box, e accessori.