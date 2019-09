Volantino MediaWorld fino a oggi 30 settembre 2019: la Casa Per Me offre grandi sconti. Ecco quali (FOTO

Volantino MediaWorld fino a oggi 30 settembre 2019: la Casa Per Me...

Una nuova sorprendente e avvincente campagna promozionale da parte di MediaWorld che rilancia alcuni dei suoi grandi piani di sconto.

In risposta ai grandi competitor, in particolare Euronics e Trony ma, forse, soprattutto Unieuro, arriva infatti un super Volantino MediaWorld: la Casa Per Me.

Per certi versi, una delle campagne promozionali più importanti. Solo che ha un tempo di chiusura. Oggi,30 settembre 2019.

Volantino MediaWorld fino a oggi 30 settembre 2019: arriva la Casa Per Me. Ecco cosa offre

La fine del mese di settembre regala un volantino mediaWorld super: si chiama la Casa per Me, e ci si trovano formidabili sconti sugli elettrodomestici.

Il volantino MediaWorld sarà valido fino al 30 settembre e cioè oggi, in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale.

Bisogna dunque sbrigarsi per accedere ai vantaggi di acquisto degli elettrodomestici a prezzi record.

Attraverso il volantino la Casa per Me si ottengono sconti davvero incredibili.

Questo nuovo volantino MediaWorld peraltro prevede l’acquisto di una lavatrice + asciugatrice Samsung a soli 899 euro, un risparmio di oltre 100 euro sul combo.

Ma naturalmente le proposte sono infinite. Impossibile non analizzarle tutte e riportarle: dando una occhiata al volantino MediaWorld si trovano prezzi super convenienti su lavatrici, asciugatrici, aspirapolveri, frigoriferi, e su tutti gli accessori per la casa

Del resto poi tutti i prodotti sono acquistabili con finanziamento (spendendo almeno 199 euro). Basta andare on line sul sito e scoprire tutti i vantaggi della promozione in scadenza oggi. O recarsi, perchè no, in uno dei punti vendita.