Volantino Unieuro Sconti d’estate Luglio 2019 ultimi tre giorni! Tasso zero e prezzi bassi. Ecco su quali prodotti

Riparte la sfida ai prezzi bassi tra i grandi marchi e Unieuro vuol battere tutti.

Se da una parte MediaWorld rilancia con offerte volantini in scadenza dopo l’interessante XDay, la risposta di Unieuro, ovviamente non si fa attendere.

Un volantino che è una risposta anche alle campagne promozionali di altri competitori come per esempio Trony. Ma occhio: il tempo scorre e mancano solo tre giorni.

Cos’è che i clienti rischiano di perdersi tra le molteplici offerte Unieuro? Ecco cosa.

Volantino Unieuro Luglio 2019: offerte e ultimi saldi e tasso zero. Ecco su quali prodotti e come fare

Sconti d’estate a tasso zero di Unieuro dunque è agli ultimi tre giorni. C’è tempo fino al 25 Luglio per accaparrarsi i prodotti in grande promozione con gli Sconti d’estate di Unieuro, offerte che valgono per una gamma di prodotti davvero smisurata.

Come funziona? Semplice: oltre ad avere una forte riduzione sul prezzo di partenza, c’è la chance di rateizzare in 10 comode rate mensili, ma naturalmente fino al 25.

E sempre fino al 25 Luglio sono disponibili delle proposte di vero appeal ma solo per acquisti online.

Chiaramente al centro del volantino c’è il Tasso Zero, con il quale il cliente può ottimizzare la spesa e aderire alla doppia convenienza dei saldi e del pagamento dilazionato.

Tanti i prodotti. Si parte da alcuni top di gamma categoria per categoria: l’offerta del Samsung Galaxy A40 scende da 259 euro a 239, mentre il condizionatore fisso della Samsung arriva a 499 euro al posto delle 649 di partenza.

E poi, lavatrici Whirlpool a 299 anziché 479 euro, con uno sconto del 37%

Nel novero dei super prezzi che sembrano essere una vera concorrenza alle offerte di Amazon, ecco il macBook della Apple a 799 euro, con uno sconto del 29% rispetto alle 1129,00 si partenza.

Risponde il notebook della Acer, col 25% in meno: 599 euro al posto delle 799 di listino.

La Asus fa anche meglio: il suo notebook costa 199,99, ben il 33% di sconto dal prezzo di partenza di 299.

E ancora tanto altro: dal tablet samsung Galaxy tab S2 a 229 euro, la stampante Hp A 29,90, L’Apple Pad a 799 euro anziché 1289 col 38% in meno.

Insomma, una valanga di soluzioni, tutti messi in volantino Unieuro e visionabili sul sito dell’azienda. Ma il tempo scorre: bisogna far presto.